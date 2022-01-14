МИД раскритиковал заявление Госдепа о «ключевой роли» россиян в поставках для ракетной программы КНДР

Подобные заявления «абсолютно недопустимы и неприемлемы с точки зрения культуры межгосударственных контактов», говорится в заявлении Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте МИД.



По словам представителя министерства, США пытаются подменить выдумками действительные факты, а Россия остсется приверженной своим «нераспространенческим» обязательствам.

Ранее США ввели санкции против россиянина Р.А.Алара и компании «Парсек», поскольку считают, что они поставляли комплектующие и технологии для ракетной программы КНДР.