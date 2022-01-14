Генсек ОДКБ: в субботу еще в ряде регионов Казахстана отменят режим ЧП

Он добавил, что о стабилизации ситуации говорить рано, но перелом наступил. Идет поэтапное смягчение мер, чрезвычайного положения и поэтому страна возвращается к нормальной жизни, заявил Станислав Зась в эфире канала «Россия 24».



Протесты в Казахстане начали в начале января из-за двукратного повышения цен на газ. В результате они переросли в погромы и президент Касым-Жомарт Токаев обратился за военной помощью к членам ОДКБ.