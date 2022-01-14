Мурашко: «омикрон» повышает риски повторного заражения в пять раз

Он отметил, что раньше риски составляли менее 1 процента, в пределах 0.74. Из-за повышенной заразности «омикрона» пациентам, которые уже болели коронавирусом, следует пройти ревакцинацию через полгода, сказал министр здравоохранения на брифинге.



Мурашко добавил, что вакцинация рекомендована беременным женщинам, поскольку они находятся в зоне риска. А 15 процентов заражений в России приходятся на детей.