Голикова: заражение «омикроном» выросло в 2.6 раза за три дня

Еще в 2.3 раза оно возросло в Москве, заявила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. 53 процента случаев приходятся именно на Москву. По словам Голиковой, на 13 января в России зарегистрировано 783 случая заражения штаммом «омикрон».



Также она сообщила, что во вторник документ с мерами борьбы с ковидом будет обсужден Мишустиным с главами регионов, а затем представлен Путину.