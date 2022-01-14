Мэрию Лиссабона оштрафовали на 1.25 млн. евро за передачу России данных организаторов акции в поддержку Навального

Об этом рассказал в твиттере один из организаторов митингов Павел Елизаров. По его словам, штраф наложен комиссией по защите данных. Пока непонятно, как он будет взиматься — видимо, из городского бюджета в национальный, предположил активист, добавив, что тот факт, что мэр Лиссабона за это время лишился своего поста, будет лучшей гарантией от повторения таких случаев в будущем. Местное издание Observador пишет, что городские чиновники намерены обжаловать штраф, так как хотят избежать таких больших расходов в бюджете.