Мэрию Лиссабона оштрафовали на 1.25 млн. евро за передачу России данных организаторов акции в поддержку Навального

Об этом рассказал в твиттере один из организаторов митингов Павел Елизаров. По его словам, штраф наложен комиссией по защите данных. Пока непонятно, как он будет взиматься — видимо, из городского бюджета в национальный, предположил активист, добавив, что тот факт, что мэр Лиссабона за это время лишился своего поста, будет лучшей гарантией от повторения таких случаев в будущем. Местное издание Observador пишет, что городские чиновники намерены обжаловать штраф, так как хотят избежать таких больших расходов в бюджете.
2022-01-14T17:59:42+03:00
2022-01-14T17:59:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:59, 14 января 2022
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