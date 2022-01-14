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17:41, 14 января 2022

Боррель: ЕС готов ответить на агрессию, но предпочитает путь диалога и переговоров

ЕС отвергает попытки России воссоздать сферы влияния в Европе, сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель во время пресс-конференции неформальной встречи руководителей МИД ЕС.

Он отметил, что в центре дискуссии министров должно быть обсуждение европейской безопасности, и что ЕС должен действовать как самостоятельный геополитический игрок.


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