Боррель: ЕС готов ответить на агрессию, но предпочитает путь диалога и переговоров

ЕС отвергает попытки России воссоздать сферы влияния в Европе, сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель во время пресс-конференции неформальной встречи руководителей МИД ЕС.



Он отметил, что в центре дискуссии министров должно быть обсуждение европейской безопасности, и что ЕС должен действовать как самостоятельный геополитический игрок.