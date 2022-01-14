Токаев поручил смягчить участникам беспорядков наказание за нетяжкие правонарушения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре смягчить участникам беспорядков наказание за нетяжкие правонарушения при отсутствии отягчающих обстоятельств. Об этом он написал в Твиттере. Глава Казахстана сообщил, что были задержаны около 2 тысяч человек.
2022-01-14T17:39:08+03:00
2022-01-14T17:39:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:39, 14 января 2022
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