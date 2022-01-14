Токаев поручил смягчить участникам беспорядков наказание за нетяжкие правонарушения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре смягчить участникам беспорядков наказание за нетяжкие правонарушения при отсутствии отягчающих обстоятельств. Об этом он написал в Твиттере. Глава Казахстана сообщил, что были задержаны около 2 тысяч человек.