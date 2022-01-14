Также начинают принимать к рассмотрению сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы, сообщает сайт российского посольства в Израиле.
Ранее сообщалось, что с 9 января Израиль откроет границы привитым от коронавируса иностранцам. При этом изначально российской вакцины «Спутник V» не было среди одобренных.
В Израиле отменяют трехдневный карантин и повторный ПЦР-тест для привитых «Спутником V»
Также начинают принимать к рассмотрению сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы, сообщает сайт российского посольства в Израиле.