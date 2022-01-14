Тариф «Платон» с 1 февраля вырастет на 20 копеек до 2,54 руб./км

Это сообщают в Росавтодоре. Ранее предполагалось повышение тарифа «Платона» на 10 коп.
2022-01-14T17:16:58+03:00
2022-01-14T17:16:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:16, 14 января 2022
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