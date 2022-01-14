Мэр Москвы считает, что количество случаев корронавируса в городе за сутки может достигнуть 6-7 тысяч в субботу

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что штамм коронавируса «омикрон» начинает доминировать. Он добавил, что количество госпитализаций не растет.
2022-01-14T15:58:24+03:00
2022-01-14T15:58:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:58, 14 января 2022
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