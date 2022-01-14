Телеведущий Михаил Зеленский будет похоронен на Троекуровском кладбище

Эту информацию подтвердили на канале «Россия — Культура» каналу Russia Today. Во вторник его тело будет доставлено из Доминиканы. Дата прощания с телеведущим пока неизвестна, ее сообщат позже.



Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет 11 января от инсульта во время отпуска. Врачи пытались спасти ведущего, но у них не получилось.