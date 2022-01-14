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15:29, 14 января 2022

Борис Грызлов назначен послом РФ в Белоруссии

Борис Грызлов назначен послом России в Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Сообщения о том, что Грызлов займет этот пост появились в декабре. Предполагается, что первое время он будет совмещать работу в посольстве и в трехсторонней контактной группе по Украине.

Борис Грызлов в разное время был министром внутренних дел России, депутатом четырех созывов Госдумы и спикером Парламента. В настоящее время он возглавляет высший совет «Единой России» и является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.



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