Борис Грызлов назначен послом РФ в Белоруссии

Борис Грызлов назначен послом России в Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Сообщения о том, что Грызлов займет этот пост появились в декабре. Предполагается, что первое время он будет совмещать работу в посольстве и в трехсторонней контактной группе по Украине.

Борис Грызлов в разное время был министром внутренних дел России, депутатом четырех созывов Госдумы и спикером Парламента. В настоящее время он возглавляет высший совет «Единой России» и является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.

