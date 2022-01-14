В Москве завершились переговоры между представителями Турции и Армении

Целью встречи была нормализация отношений между странами, и восстановление дипломатических отношений, которых на данный момент нет. Также турецкая и армянская делегации обсуждали возможность открыть границы, которые закрыты с 1993 года.



МИД Турции уже отметил, что переговоры прошли в «позитивной и конструктивной» атмосфере.