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15:12, 14 января 2022

Песков сообщил, что на данный момент нет конкретных планов по контактам между Россией и США на высшем уровне

Необходимо выработать конкретные письменные формулировки по итогам состоявшихся консультаций, ответил Песков на вопрос журналиста «Интерфакса». Он уточнил, что определять линию действий будет президент Путин.

На этой неделе Россия провела переговоры по гарантиям безопасности в Европе. Первые прошли в Женеве с делегацией из США, вторые — в Брюсселе в рамках Совета Россия-НАТО.


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