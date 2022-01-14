Стендап-комика Славу Комиссаренко разыскивает КГБ в Москве

Об интересе спецслужбы к своей персоне Комиссаренко написал в фейсбуке: «Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались».

В своих выступлениях в Киеве комик пошутил на эту тему: «В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один». Об объявлении в розыск Комиссаренко знал заранее, его предупредили активисты в социальных сетях. Сейчас у артиста имеется российское гражданство. Ранее в интервью Юрию Дудю он говорил, что паспорта РФ у него нет, а в белорусском остались лишь две пустые страницы. Причиной заинтересованности КГБ могут быть частые упоминания Лукашенко в его выступлениях. В январе у Славы Комиссаренко запланированы киевские концерты.