ВЦИОМ: 70% россиян одобряют введение войск ОДКБ в Казахстан

70% россиян одобряют введение войск ОДКБ в Казахстан. Опрос среди граждан РФ провёл ВЦИОМ. Одни обозначили, что Россия должна помочь братскому народу (33%), другие (17%), что от такого решения зависит безопасность РФ. При этом, треть опрошенных заявили о страхе из-за происходящего в соседней стране.