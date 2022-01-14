ВЦИОМ: 70% россиян одобряют введение войск ОДКБ в Казахстан

70% россиян одобряют введение войск ОДКБ в Казахстан. Опрос среди граждан РФ провёл ВЦИОМ. Одни обозначили, что Россия должна помочь братскому народу (33%), другие (17%), что от такого решения зависит безопасность РФ. При этом, треть опрошенных заявили о страхе из-за происходящего в соседней стране.
2022-01-14T14:37:07+03:00
2022-01-14T14:37:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 14 января 2022
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