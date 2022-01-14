Жданов заявил, что внесение в реестр экстремистов не повлияет на его жизнь и работу

Соратник политика Алексея Навального, оппозиционер Иван Жданов, которого сегодня внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, сообщил, что это не повлияет на его жизнь и работу. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Думаю, что на меня и мою жизнь это никак не повлияет, за исключением того, что мне заблокировали прямо сейчас российские счета и приложение банка. Но они давно были в минусе по разным уголовным делам», — отметил И.Жданов.

Он назвал внесение в данный список «очередным достижением». «Так оценивается продолжение нашей с Леонидом Волковым работы. И я, несмотря ни на что, буду продолжать свою деятельность. Приятно, что мы остаемся для властей занозой. И я просто презираю их за те методы, которые они используют. Это откровенно фашистские методы», — заявил И Жданов.

Он считает, что в дальнейшем подобные меры будут применяться в отношении инакомыслящих и неугодных властям людей. «Самое печальное в этой истории заключается в том, что не пройдет и года, как в список террористов и экстремистов будут заносить совершенно нормальных людей, как сейчас каждую пятницу совершенно незаконно объявляют иноагентами различных политиков, журналистов и активистов», — заключил И.Жданов.