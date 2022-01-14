Решетников: Рост ВВП РФ за 2021 г. предварительно оценивается в 4,4-4,5%

Рост ВВП РФ по итогам 2021 г. составит, по предварительным оценкам, 4,4-4,5%. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Это очень предварительная оценка», — подчеркнул министр.
2022-01-14T14:14:12+03:00
2022-01-14T14:18:51+03:00
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14:14, 14 января 2022
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