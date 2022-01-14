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14:11, 14 января 2022

Австралийский суд собирается на экстренное заседание по делу Новака Джоковича

Адвокаты спортсмена планируют обжаловать решение министра иммиграции страны по аннулированию визы сербского теннисиста.

На заседании председательствует тот же судья, который ранее отменил прошлое решение властей об аннулировании визы теннисиста – сообщает агентство РИА-новости. Защитники спортсмена параллельно ведут переговоры с Федеральным министерством внутренних дел – пишет газета The Age. Как отмечает издание до завершения всех формальных процедур, Новак Джокович будет помещен под стражу в отель для мигрантов. Однако, если в ближайшее время суд не выдаст запрет на аннулирование его визы, спортсмен будет депортирован из Австралии. Его юристы обратились в Федеральный суд страны за судебным запретом, чтобы их подзащитный мог остаться на территории Австралии и принять участие в чемпионате Australia Open, который стартует уже в понедельник. Джоковича обвиняют в попытке въехать в страну без сертификата о вакцинации. Он был задержан в аэропорту Мельбурна на прошлой неделе из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медотводе от прививки. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть Австралию. Премьер-министр страны поддержал сегодняшнее решение министра иммиграции.

На завтрашний день запланировано собеседование Новака Джоковича в миграционной службе Австралии – сообщает газета The Age.


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