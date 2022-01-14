Гражданка России погибла в ходе беспорядков в Жамбылской области Казахстана, — посольство РФ

Гражданка России погибла в ходе беспорядков в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщает посольство РФ в республике. РФ рассчитывает, причастные будут установлены и наказаны по всей строгости закона.
2022-01-14T13:50:59+03:00
2022-01-14T13:50:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:50, 14 января 2022
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