Лавров: Россия предупредила США, что предложения по гарантиям безопасности — не меню, а пакет

Россия предупредила США, что предложения по гарантиям безопасности — не меню, а пакет, — сказал Сергей Лавров. выступая на пресс-конференции. Глава МИД России отметил, что предложения РФ по гарантиям безопасности не предполагают, что оттуда можно «выдернуть» отдельные пункты.