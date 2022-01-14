Лавров: Россия предупредила США, что предложения по гарантиям безопасности — не меню, а пакет

Россия предупредила США, что предложения по гарантиям безопасности — не меню, а пакет, — сказал Сергей Лавров. выступая на пресс-конференции. Глава МИД России отметил, что предложения РФ по гарантиям безопасности не предполагают, что оттуда можно «выдернуть» отдельные пункты.
2022-01-14T13:49:22+03:00
2022-01-14T14:19:43+03:00
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13:49, 14 января 2022
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