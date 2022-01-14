Гособвинение запросило для экс-министра лесного хозяйства Кировской области 6 лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина шесть лет лишения свободы по делу о взятках за заключение договоров купли-продажи древесины. По версии следствия, Шургин помогал бывшему вице-губернатору Андрею Плитко брать взятки с кировских предпринимателей за сделки купли-продажи древесины.
2022-01-14T13:30:29+03:00
2022-01-14T13:30:29+03:00
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13:30, 14 января 2022
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