Гособвинение запросило для экс-министра лесного хозяйства Кировской области 6 лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина шесть лет лишения свободы по делу о взятках за заключение договоров купли-продажи древесины. По версии следствия, Шургин помогал бывшему вице-губернатору Андрею Плитко брать взятки с кировских предпринимателей за сделки купли-продажи древесины.