В возрасте 78 лет умерла актриса Анастасия Вознесенская. Она скончалась спустя 10 месяцев после смерти своего мужа Андрея Мягкова. Анастасия Вознесенская в первую очередь известна по ролям в классике советского кино: «Гараже», «Вокзале для двоих» и др.