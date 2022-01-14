В возрасте 78 лет умерла актриса Анастасия Вознесенская. Она скончалась спустя 10 месяцев после смерти своего мужа Андрея Мягкова. Анастасия Вознесенская в первую очередь известна по ролям в классике советского кино: «Гараже», «Вокзале для двоих» и др.
2022-01-14T12:51:31+03:00
2022-01-14T12:51:31+03:00
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12:51, 14 января 2022
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