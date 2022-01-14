Росприроднадзор может обратиться с иском в суд, если КТК не согласится возместить ущерб за аварию под Новороссийском

Глава ведомства сообщила, что Росприроднадзор пригласил Каспийский трубопроводный консорциум на совещание 25 января для обсуждения расчетов ущерба за разлив нефти.
2022-01-14T12:40:37+03:00
2022-01-14T13:08:11+03:00
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12:40, 14 января 2022
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