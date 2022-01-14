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12:40, 14 января 2022

Росприроднадзор может обратиться с иском в суд, если КТК не согласится возместить ущерб за аварию под Новороссийском

Глава ведомства сообщила, что Росприроднадзор пригласил Каспийский трубопроводный консорциум на совещание 25 января для обсуждения расчетов ущерба за разлив нефти.


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