Лавров: Категорически неприемлемо появление НАТО на российских границах

Категорически неприемлемо появление НАТО на российских границах, это настоящая «красная линия», — прокомментировал вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров. «Даже если Украина не вступит в альянс, появление там вооружений и военных баз США на Азовском море — вторая красная линия», сказал он. Также министр добавил, что на Украине сейчас несколько сотен американских и британских военных.
2022-01-14T12:30:42+03:00
2022-01-14T13:03:43+03:00
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12:30, 14 января 2022
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