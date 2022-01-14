Лавров: Категорически неприемлемо появление НАТО на российских границах

Категорически неприемлемо появление НАТО на российских границах, это настоящая «красная линия», — прокомментировал вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров. «Даже если Украина не вступит в альянс, появление там вооружений и военных баз США на Азовском море — вторая красная линия», сказал он. Также министр добавил, что на Украине сейчас несколько сотен американских и британских военных.