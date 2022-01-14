Cоратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.
2022-01-14T12:19:26+03:00
2022-01-14T12:20:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:19, 14 января 2022
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