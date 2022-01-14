Александрийский патриарх Феодор II резко раскритиковал руководство русской православной церкви

Патриарх Кирилл, по его мнению, незаконно распространил свою юрисдикцию на Африку.

Патриарх московский и всея Руси Кирилл, по мнению Феодора, вопреки всем канонам присвоил себе титул главы Африканской церкви и объявил о создании на другом континенте двух новых епархий: Северо— и Южно-Африканской. В эти подразделения, как сообщают в РПЦ, уже перешли более сотни африканских клириков, однако их имена никто не раскрывает.

В связи с этой ситуацией глава александрийского патриархата Феодор II, цитируя библию, назвал руководство РПЦ «лжепастырями» и «лютыми волками, не щадящими стада». Иерарх настаивает, что русская Церковь в своем стремлении отомстить, поспешила создать в Африке свою Церковь, так называемый экзархат. Это, по мнению Феодора, связано с его поддержкой решения о наделении независимостью Украинской церкви от Московского патриархата. Он подчеркнул, что действия патриарха Кирилла враждебны и противоречат канонам, запрещающим одной церкви нарушать границы другой.

Александрийский патриарх посетовал, что финансовая мощь РПЦ создает много проблем. В частности, он сказал о неправильном понимании московским патриархатом своей миссии.