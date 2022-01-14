Сторонница «Другой России Лимонова» приковала себя наручниками к крыльцу Мосгорсуда, сообщает телеграмм-канал SOTA. Полиция задержала активистку и отправила её в отделение. Знак протеста связан с заседанием по апелляции на аресты 13 ее сопартийцев. Он состоится сегодня в Мосгорсуде.

10 января в Москве около 30 силовиков выломали дверь бункера нацболов*, после чего провели обыск и задержали 13 человек. Во время задержания в бункер не впускали ни адвоката задержанных, ни журналистов, объясняя действие «следственным экспериментом», передавал телеграмм-канал «Прямое действие». Активисты связывают визит правоохранителей с акцией «На Северный Казахстан», которую они провели 8 января в московском метро.

* — партия запрещена в России