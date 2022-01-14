Начальник радиотехнических войск ВКС Кобан арестован по обвинению во взятке в 5 млн руб.

Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения офицеру. Cледователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев попросил суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля.
2022-01-14T12:03:14+03:00
2022-01-14T12:03:14+03:00
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12:03, 14 января 2022
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