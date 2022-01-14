В России выявлено 23 820 случаев коронавируса

Это данные Оперштаба. Зафиксировано 739 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 952 человека. В Москве — 5712 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге — 2708, в Московской области — 1990.
2022-01-14T11:32:49+03:00
2022-01-14T11:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 14 января 2022
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