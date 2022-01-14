Страны Запада способствуют негативному развитию событий в мире, накапливается конфликтный потенциал, сказал глава МИД России Сергей Лаврова. Он также заявил, что есть основания полагать, что США и НАТО уяснили, что РФ не будет бесконечно ждать ответа по гарантиям безопасности. Сейчас Россия готовится к любому развитию событий, пока ждёт ответа. «Требование запада вернуть российские войска в казармы категорически не устраивает РФ, запад взорвался», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Добавим, министр иностранных дел также заметил, что вопросы свободы слова и информации останутся на особом контроле МИД РФ.