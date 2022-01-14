Министр информации Казахстана заявил, что с большим уважением относится к России

Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что с большим уважением относится к РФ, ее истории и традициям. «Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», — сказал министр в интервью Sputnik Казахстан.