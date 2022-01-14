Министр информации Казахстана заявил, что с большим уважением относится к России

Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что с большим уважением относится к РФ, ее истории и традициям. «Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», — сказал министр в интервью Sputnik Казахстан.
2022-01-14T11:18:21+03:00
2022-01-14T11:18:21+03:00
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11:18, 14 января 2022
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