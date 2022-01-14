Законопроект о qr-кодах ковидных сертификатах обсудит совет Госдумы 17 января

Законопроект о qr-кодах ковидных сертификатах обсудит совет Государственной Думы 17 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале в пятницу. Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения. «Уверен, депутаты поддержат это решение», — написал Володин.