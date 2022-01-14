Законопроект о qr-кодах ковидных сертификатах обсудит совет Госдумы 17 января

Законопроект о qr-кодах ковидных сертификатах обсудит совет Государственной Думы 17 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале в пятницу. Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения. «Уверен, депутаты поддержат это решение», — написал Володин.
2022-01-14T11:11:10+03:00
2022-01-14T11:15:14+03:00
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11:11, 14 января 2022
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