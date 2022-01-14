Нацсовет Украины проверит телеканалы из-за массового использования русского языка в новогодних программах

2022-01-14T11:02:42+03:00 2022-01-14T11:02:42+03:00 https://echo.msk.ru/news/2965956-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Украинский регулятор проверит телеканалы из-за массового использования русского языка в новогодних программах, передают ТАСС со ссылкой на Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию. «Мы разочарованы и серьезно возмущены» — сказал член регулятора Оноприенко, подведя первые итоги. По его словам, русскоязычный контент возмущает и зрителей. Ранее ежегодный отчёт компании Google о самых популярных видео сообщал, что 9 из 10 украинцев предпочитали смотреть русскоязычные клипы в 2021 году.



С 2019 года на Украине культурные мероприятия можно проводить только на государственном украинском языке. Для Телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке. Сейчас все рекламные и социальные ролики по ТВ вещают на украинском. Переведены объявления здравоохранения и научные тексты.