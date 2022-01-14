Виза сербского теннисиста Джоковича повторно аннулирована властями Австралии

Виза сербского теннисиста Новака Джоковича повторно аннулирована властями Австралии. Решение принял лично министр по делам иммиграции страны Алекс Хоук. Раннее спортсмен обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы об аннулировании визы в первый раз. Джокович выиграл дело, однако визу аннулировали снова.
2022-01-14T10:28:42+03:00
2022-01-14T10:28:42+03:00
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10:28, 14 января 2022
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