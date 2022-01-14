Виза сербского теннисиста Джоковича повторно аннулирована властями Австралии

Виза сербского теннисиста Новака Джоковича повторно аннулирована властями Австралии. Решение принял лично министр по делам иммиграции страны Алекс Хоук. Раннее спортсмен обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы об аннулировании визы в первый раз. Джокович выиграл дело, однако визу аннулировали снова.