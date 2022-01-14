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10:28, 14 января 2022

Виза сербского теннисиста Джоковича повторно аннулирована властями Австралии

Виза сербского теннисиста Новака Джоковича повторно аннулирована властями Австралии. Решение принял лично министр по делам иммиграции страны Алекс Хоук. Раннее спортсмен обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы об аннулировании визы в первый раз. Джокович выиграл дело, однако визу аннулировали снова.


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