Уголовное дело россиянки Софьи Сапеги будет рассматривать Гродненский областной суд Белоруссии

Дата рассмотрения пока не назначена. Сапегу обвиняют в возбуждении вражды и насилии в отношении силовиков. Россиянка была задержана в конце мая вместе с Романом Протасевичем, основателем Telegram-канала НЕХТА, который белорусские власти признали экстремистским. Софье Сапеге грозит до 12-ти лет лишения свободы.