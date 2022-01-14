Уголовное дело россиянки Софьи Сапеги будет рассматривать Гродненский областной суд Белоруссии

Дата рассмотрения пока не назначена. Сапегу обвиняют в возбуждении вражды и насилии в отношении силовиков. Россиянка была задержана в конце мая вместе с Романом Протасевичем, основателем Telegram-канала НЕХТА, который белорусские власти признали экстремистским. Софье Сапеге грозит до 12-ти лет лишения свободы.
2022-01-14T10:23:11+03:00
2022-01-14T10:30:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:23, 14 января 2022
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