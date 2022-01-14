Голикова: Рассмотрение законопроекта о QR-кодах откладывается

Правительство РФ откладывает на неопределённый срок рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов, так как предложенные меры касались штамма COVID-19 «дельта», но вариант «омикрон» связан с новыми вызовами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Поправки, которые внесёт Правительство:

— С 1 февраля россияне по-прежнему смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест

— Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации

— Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных