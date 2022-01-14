Автогаз в столице Казахстана продают по 70 тенге или 12 рублей

Как пишет телеграмм-канал Sputnik Казахстан, автогаз в столице республике продают по 70 тенге или 12 рублей. При этом, свою работу после беспорядков восстановили только крупные заправки. Остальные остаются закрытыми. Ранее сообщалось, что правительство Казахстана

сможет сдерживать цены в течении полугода:

— в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях — 50–55 тенге (около 8–9 руб.) за литр;

— в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях — 60–65 тенге (около 10–11 руб.) за литр;

— в Алма-Ате — 65 тенге (около 11 руб.) за литр;

— в Нур-Султане — 70 тенге (около 12 руб.) за литр.

Отметим, массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января. Протестующие требовали снизить цены на газ с 120 до 50 тенге.