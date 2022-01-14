Инвесторы вложили в российскую недвижимость $5,4 млрд, сообщает Forbes. По сравнению с 2020 годом, сумма инвестиций увеличилась на 30%. Это максимальный показатель за последние 8 лет. Основной рост обеспечил рынок Санкт-Петербурга — $1,8 млрд. вложений. Интерес инвесторов вырос к крупным земельным участкам под жилую застройку. Из-за чего стоимость земли в северной столице подскочила на 60-70%.
2022-01-14T09:10:35+03:00
2022-01-14T09:10:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:10, 14 января 2022
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