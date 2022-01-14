47% Россияне не ждут улучшения жизни после пандемии

Фонд «общественное мнение» опубликовал результаты исследования ожиданий по уровню жизни россиян. Исследователи опросили 1500 респондентов из 104 населенных пунктов страны. 47% опрошенных считают, что после окончания пандемии их жизнь никак не изменится. 28% россиян считает, что может стать хуже. Самые пессимистичные прогнозы в этом исследовании давали респонденты в возрасте от 31 года до 45 лет (34%). А самыми оптимистичными стали граждане старше 60 лет.
2022-01-14T08:18:07+03:00
2022-01-14T08:18:33+03:00
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08:18, 14 января 2022
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