47% Россияне не ждут улучшения жизни после пандемии

Фонд «общественное мнение» опубликовал результаты исследования ожиданий по уровню жизни россиян. Исследователи опросили 1500 респондентов из 104 населенных пунктов страны. 47% опрошенных считают, что после окончания пандемии их жизнь никак не изменится. 28% россиян считает, что может стать хуже. Самые пессимистичные прогнозы в этом исследовании давали респонденты в возрасте от 31 года до 45 лет (34%). А самыми оптимистичными стали граждане старше 60 лет.