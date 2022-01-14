Лондон заявил, что не их субмарин не было в районе катастрофы «Курска»

2022-01-14T07:35:35+03:00 2022-01-14T07:35:35+03:00 https://echo.msk.ru/news/2965884-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Министерство обороны Британии не располагает записями о том, что субмарины Королевского флота находились в районе катастрофы «Курска» в Баренцевом море. Поводом для проверки архивов стало заявление в интервью РИА Новости командующего Северным флотом на момент катастрофы Вячеслава Попова. Он сообщал, что «Курск» затонул из-за столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко. Как сообщали ряд Российских и зарубежных СМИ, в районе учений Северного флота находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании.



Также Минобороны Великобритании сообщило об отсутствии запроса от России на проверку субмарины.