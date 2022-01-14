В Хабаровске 17-летний подросток ударил ножом сверстника

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 17-летний хабаровчанин ударил его ножом в грудь. Между двумя воспитанниками хабаровской школы-интерната произошел конфликт. Пострадавший госпитализирован. Виновник задержан. Возбуждено уголовное дело.
2022-01-14T06:40:57+03:00
2022-01-14T06:41:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:40, 14 января 2022
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