Казахстан покинули миротворцы ОДКБ из Киргизии и Таджикистана

Таджикские военные отправились на самолетах ВКС России, а киргизские – своим ходом. Ранее из республики вылетели 10 самолетов с белорусскими миротворцами.
2022-01-14T06:37:47+03:00
2022-01-14T06:37:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:37, 14 января 2022
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