В России в этом году завершится производство тяжелых ракет-носителей «Протон М»

Производство тяжелых ракет-носителей «Протон М» завершится в 2022 году. Выпустят еще 4 ракеты, на хранении сейчас находятся 10, сообщили в центре имени Хруничева. На смену «Протону» должна прийти ракета «Ангара».
2022-01-14T06:24:27+03:00
2022-01-14T06:24:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:24, 14 января 2022
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