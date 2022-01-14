Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал снимки якобы российских войск вблизи границ Украины

«Около 100 000 солдат собрала Россия на своей границе с Украиной. НАТО встревожено. Оценка спутниковых снимков показывает, насколько велика потенциальная угроза», — говорится в публикации.
Источник фото: Planet Labs Inc.
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«Около 100 000 солдат собрала Россия на своей границе с Украиной. НАТО встревожено. Оценка спутниковых снимков показывает, насколько велика потенциальная угроза», — говорится в публикации.
Источник фото: Planet Labs Inc.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…