Верховный суд США частично заблокировал приказ Белого дома о вакцинации и тестировании сотрудников крупных компаний

Верховный суд США отменил указ президента об обязательной вакцинации работников частных компаний. Требования сделать прививку коснутся только сотрудников медучреждений, которые финансируются из бюджета. Блокировку указа поддержали шестеро судей, считающихся консерваторами, «против» проголосовали трое судей.

55% американцев не одобряют методы президента Джо Байдена по борьбе с пандемией, пишет газета Hill. Лишь 16% опрошенных социологической службой NewsNation доверяют информации о коронавирусе от главы Белого дома. Согласно тому же опросу, 58% американцев не одобряют работу Байдена на посту президента в целом.