Правительство Норвегии смягчило антиковидные ограничения и частично отменило запрет на продажу алкоголя в барах

Как сообщает Reuters, ограничения были введены в конце ноября 2021 года после стремительного распространения штамма «омикрон», которое, предположительно, началось после мероприятия в ресторане в центре Осло.
2022-01-14T04:56:29+03:00
2022-01-14T04:56:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:56, 14 января 2022
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