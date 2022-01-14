Минкультуры обратилось в Генпрокуратуру из-за инцидента с испорченной картиной в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге

Ведомство направило жалобу на отказ полиции возбудить уголовное дело о повреждении экспоната.
Неизвестный ранее испортил картину ученицы Малевича Анны Лепорской. На полотне из Третьяковской галереи ручкой пририсованы глаза фигурам.
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Ведомство направило жалобу на отказ полиции возбудить уголовное дело о повреждении экспоната.
Неизвестный ранее испортил картину ученицы Малевича Анны Лепорской. На полотне из Третьяковской галереи ручкой пририсованы глаза фигурам.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…