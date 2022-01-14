Уровень занятости в России вернулся к допандемийным показателям

Авторы доклада Организации объединенных наций утверждают, что уровень занятости в России вернулся к допандемийным цифрам. По прогнозам специалистов, рост ВВП России в 2022 году составит 2,7%, а в 2023 — 2,3%. Инфляция в ближайшие два года составит 3,2%.