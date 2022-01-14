Уровень занятости в России вернулся к допандемийным показателям

Авторы доклада Организации объединенных наций утверждают, что уровень занятости в России вернулся к допандемийным цифрам. По прогнозам специалистов, рост ВВП России в 2022 году составит 2,7%, а в 2023 — 2,3%. Инфляция в ближайшие два года составит 3,2%.
2022-01-14T03:53:06+03:00
2022-01-14T03:53:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:53, 14 января 2022
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