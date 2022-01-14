Великобритания не располагает документами о том, что Россия просила инспектировать субмарины в районе гибели «Курска»

Как рассказали агентству РИА Новости в Министерстве обороны Великобритании, ведомство не располагает соответствующими документами. Ранее СМИ утверждали, что российская сторона просила провести инспекцию атомных подлодок, находившихся вблизи места крушения К-141 «Курск» в 2000 году. Сообщалось, что корабли принадлежат США и Великобритании. Крушение «Курска» стало самым масштабным в послевоенной истории флота России. Погиб весь экипаж субмарины в составе 118 человек.
2022-01-14T03:32:57+03:00
2022-01-14T03:32:57+03:00
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03:32, 14 января 2022
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